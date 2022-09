Tier-Drama: Giraffen-Baby in Schönbrunn tot

Nur neun Tage alt wurde ein Giraffen-Jungtier im Tiergarten Schönbrunn.

Hietzing. Giraffendame Sophie (7) hatte am vergangenen Montag ihre erste Geburt – doch schon kurz nach der Niederkunft begannen die Sorgen: „Wir haben in den ersten Stunden erkennen müssen, dass das Junge sehr schwach ist. Es war ihm nicht möglich, sich aus eigener Kraft aufzurichten und bei der Mutter zu trinken“, so Thomas Voracek, Leitender Tierarzt im Zoo.

Verzweifelter Kampf um das Leben der Giraffe

Dennoch ließ das Tiergarten-Team nichts unversucht und kämpfte verzweifelt – letztlich vergeblich: „Trotz vollstem Einsatz des Pflegeteams und intensiver Behandlung von uns Tierärzten hatte das Jungtier letztendlich keine Chance und wir mussten es Donnerstag Vormittag erlösen.“

Zweites Jungtier Amari entwickelt sich prächtig

Wenigstens ein kleiner Trost für die trauernde Tiergarten-Community ist, dass sich das zweite, heuer geborene Giraffen-Girlie Amari (siehe Artikelbild) nach einem schweren Überlebenskampf wegen fehlender Muttermilch prächtig entwickelt, wovon sich Fans überzeugen können: Der Giraffenpark bleibt offen.