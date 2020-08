Tier-Hasser vergiftet Chihuahua "Lucy"

Ein Posting, das auf Social Media derzeit viral geht, soll Tierfreunde warnen.

Wien. „Wir waren beim Tierarzt, nachdem Lucy erbrochen hatte, und dachten anfangs noch an eine Magenverstimmung. Dann rann plötzlich Blut aus der Schnauze. Kurz darauf war sie tot. Mir geht es seit dem Wochenende sehr schlecht“, sagt Susanne P. zu ÖSTERREICH.

Ihre kleine Hundedame dürfte vergangenen Freitag in Wien-Floridsdorf im Bereich der Kürschnergasse Ecke Schererstraße ein präpariertes Stück Wurst gefressen haben. Susanne P. erstattete Anzeige und warnt jetzt andere Hundehalter auf Facebook.

Um einen Einzelfall handelt es sich dabei aber nicht. „Giftköder treten immer schubweise an bestimmten Orten auf. Oft in Faschiertem oder Extrawurst“, weiß Michaela Eigl, Obfrau des Tierschutzvereins „Hunde entlaufen“ und appelliert an alle Hundefreunde: „Lasst eure Hunde niemals etwas vom Boden fressen!“

(lae)