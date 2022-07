Tierquäler wollte Schwan an der Neuen Donau grillen

Ein Tierquäler soll in der Brigittenauer Bucht einen Schwan getötet haben – danach wollte er das Tier rupfen und grillen.

In der Nacht auf Sonntag soll laut ORF Wien ein Mann in der Brigittenauer Bucht einen Jungschwan getötet haben. Anschließend soll er das Tier versucht haben zu rupfen und zu grillen – doch als ihm das nicht gelang, soll der Tierquäler den toten Schwan einfach in einem Mistkübel entsorgt haben.

Polizei und Magistrat wurden über den Vorfall bereits in Kenntnis gesetzt. Laut ORF Wien soll es in der Gegend um die Brigittenauer Bucht schon mehrmals zu Misshandlungen von Wildtieren gekommen sein.