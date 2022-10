TikTok-Star "Die militante Veganerin" in Wien angegriffen

In ihren Videos diskutiert die TikTokerin in der Öffentlichkeit mit Passanten über vegane Ernährung. Bei einem jungen Mann kam das am Wiener Stephansplatz gar nicht gut an.

Ihr Username ist Programm: Mit teilweise radikalen Argumenten versucht "Die Militante Veganerin", die eigentlich Raffaela heißt, Menschen vom Fleischkonsum abzubringen. Über 200.000 Follower sehen auf TikTok ihre Videos, in denen sie Passanten auf der Straße vom Veganismus zu überzeugen versucht. Das Motto laut ihrem TikTok-Profil: "Speziesismus = Rassismus – Lebt vegan, statt brutal!" Eine von Raffaelas jüngsten Aktionen am Wiener Stephansplatz traf nun nicht alle Geschmäcker. Wie ein Video auf YouTube zeigt, wurde die Influencerin von mehreren jungen Männern mit Migrationshintergrund attackiert. Nach derben Beschimpfungen wurde einer der Halbstarken sogar handgreiflich. © YouTube × © YouTube ×