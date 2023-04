Tobender Ladendieb festgenommen – mehrere Verletzte

Ein Security-Mitarbeiter soll den Mann beim Diebstahl einer Schnaps-Flasche ertappt haben. Trotz Fluchtversuch und heftiger Gegenwehr hielten ihn mehrere Personen bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Wien. Am Dienstag wurde ein tobender Ladendieb in einem Supermarkt im 11. Bezirk festgenommen – es gab mehrere Verletzte. Ein 25-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter der Filiale ertappte den Mann, wie dieser eine Flasche Schnaps unter seiner Jacke versteckt hatte und hielt ihn an, als dieser ohne zu Zahlen das Geschäft verlassen wollte. Trotz Fluchtversuch und heftiger Gegenwehr gelang es dem Sicherheitsdienstmitarbeiter mit einer weiteren Angestellten des Supermarktes, einer 32-jährigen Frau, den mutmaßlichen Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten.

Polizisten der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse griffen rasch ein, nachdem sich der Tatverdächtige, ein 26-jähriger österreichischer Staatsbürger, weiterhin heftig wehrte. Dabei versuchte der Mann eine Polizistin mit Kopfstößen zu verletzen. Unter Anwendung von Körperkraft gelang es schlussendlich den Tobenden festzunehmen. Dabei kamen die Beteiligten jedoch zu Sturz, wobei eine Polizistin an der Hand verletzt wurde. Sie konnte ihren Dienst nicht weiter fortsetzen, wie die Polizei berichtet.

Sowohl der Beschuldigte als auch die beiden Supermarktangestellten wurden leicht verletzt.