Ein junger Wiener schlug seiner nächtlichen Begleiterin ein atemberaubendes Erlebnis vor - das leider tödlich endete.

Wien. Der 19-jährige Einheimische hatte mit seiner langjährigen Bekannten, die aus der Slowakei stammt, in der Nacht auf Samstag eine Lokaltour unternommen. Um 2 Uhr in der Früh kam der junge Mann auf die Idee, der Freundin einen besonderen Augenblick mit besonderer Aussicht zu schenken -er kenne da eine geheime Möglichkeit, bei einer Garage in der Lindengasse über das Treppenhaus bis ganz nach oben über den 6. Stock hinaus zu gelangen. Dort würde es dann einen Weg zu einer Art Aussichtsplateau geben, auf dem man schließlich über ganz Wien sehen könne.

Die beiden kletterten über das Treppengeländer dieses Garagengebäudes.

Hilfeschreie der Frau alarmierten Anrainer Abgeseilt. Die 20-Jährige war von dem Vorschlag ganz angetan. Gemeinsam gingen sie hinauf und kletterten über das Geländer zu dem versteckten Dachpfad, der aber an einem (ungesi cherten) Lichtschacht vorbeikommt. Der 19-Jährige übersah den Schacht und stürzte metertief hinein.

Die junge Frau rief im Schock so laut und herzzerreißend um Hilfe, dass Anrainer aus dem Schlaf gerissen wurden und die Einsatzkräfte verständigten. Die Berufsrettung, die in die Lindengasse raste, musste sich zum Opfer abseilen, konnte aber nicht mehr helfen - der 19-Jährige war auf der Stelle "bei dem tragischen Unfall" (wie die Polizei betont) ums Leben gekommen. (kor)