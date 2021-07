Tödlicher Verkehrscrash in Wien-Donaustadt

Autofahrer überfuhr doppelte Sperrlinie und erwischte mit seinem Pkw den Biker.

Ein Motorradfahrer ist Dienstag am späten Nachmittag in Wien-Donaustadt bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 34-Jährige fuhr auf der Stadlauer Straße, als er von einem links abbiegenden Wagen erfasst wurde. Der 56-jährige Pkw-Lenker überfuhr eine doppelte Sperrlinie, um zu einem Parkplatz zu gelangen. Es wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr aufgenommen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der Biker wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb.