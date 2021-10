Top-Diplomaten sind Favoriten für Außenamt

Ex-Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal wäre der beste Nachfolger.

Wien. Als Interimslösung wird heute aber EU- und Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler das Außenministerium übernehmen. Wer letztlich Schallenberg folgen wird, war noch offen.



Als Favorit gilt Peter Launsky-Tieffenthal. Er war Sprecher der türkis-blauen Regierung, zuvor diente er erfolgreich in der obersten Führungsebene der Vereinten Nationen in New York – als Kommunikationschef der UNO.



