Traditionslokal Oberlaaer Dorfwirt ist pleite

Beliebtes Traditionsgasthaus am Liesingbach will Gläubigern Sanierungsplan mit 30-Prozent-Quote anbieten

Das nächste Wiener Traditionswirtshaus meldet Konkurs an: Der legendäre Oberlaaer Dorfwirt in Favoriten direkt am Liesingbach, errichtet im Jahr 1895, musste nach 119 Jahren einen Konkursantrag stellen.



Das Wirtshaus wird seit 1976 von der Familie Mötzl geführt – ist bei Radlern und Stammgästen gleichermaßen beliebt. Die Probleme begannen mit einer Großinvestition von 1,2 Mio. Euro im Jahr 2016 – dann kam Corona und die Rückzahlung fiel immer schwerer, als auch noch die Kreditzinsen explodierten.

Jetzt meldete man mit 1,4 Mio. € Passiva laut Creditreform Konkurs mit Eigenverwaltung an und bietet einen Sanierungsplan mit 30 Prozent-Quote, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, an. Betroffen sind 60 Gläubiger und 13 Arbeitnehmer. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.