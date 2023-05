Transfrau in Damensauna: Jetzt droht sie mit Klage!

Ein kontroverser Vorfall in einer Wiener Damensauna sorgt für Aufsehen. Ein Mann mit Bart, der sich als Frau ausgibt, besuchte die Sauna und löste heftige Diskussionen aus. Bijan Tavassoli, eine selbsternannte Transfrau, äußerte sich jetzt zu dem Vorfall.

Der Vorfall ereignete sich im Tröpferlsbad im Bezirk Neubau. Der 31-jährige Bijan Tavassoli, Mitglied der Hamburger Linkspartei in Deutschland, befand sich zu dieser Zeit im Urlaub in Wien und entschied sich für einen Saunabesuch. Als der Bademeister ihn darauf hinwies, dass es sich um einen Frauensauna-Tag handele, zeigte Tavassoli einfach seinen DGTI-Ausweis vor, der bestätigt, dass er eine Frau sei. Nachdem der Bademeister den Ausweis überprüfte, verkaufte er Tavassoli ein Ticket und ließ ihn hinein.

Tranfrau droht mit Klage

Gegenüber pleiteticker.de erzählt Tavassoli seine Version der Geschichte. "Es war gerade Aufguss und einige Frauen wollten mich nicht in die Sauna lassen. Sie behaupteten immer wieder, dass ich ein Mann sei und gehen solle, riefen: 'Unerhört!' und 'Frechheit!'. Erst als der Bademeister den Frauen erklärte, dass ich einer diskriminierten Minderheit angehöre, sahen es die Frauen ein. Sie lobten mich dann für meinen Mut, zeigten Mitgefühl und machten mir Komplimente. Das hat mich sehr gefreut!'"

Tavassoli droht: "Wer mich nicht in die Damensauna lässt, den verklage ich! Eine Frauensauna muss trans-inklusiv sein!" Kritik, dass Schutzräume durch die Self-ID für Frauen abgeschafft werden, sieht Tavassoli nicht ein.

"Biologisches Geschlecht nur Konstruktion"

Und weiter: „Nur, weil ich einen Bart habe, heißt das nicht, dass ich ein Mann bin. Und was soll ein Mann überhaupt sein? Das biologische Geschlecht ist nur eine Konstruktion in unseren Köpfen, es ist Teil des Patriarchats. Menschen nach biologischen Kriterien einzuteilen, erinnert übrigens stark an die Rasselehre der Nazis. Das muss auch noch alles aufgearbeitet werden. Leider sind viele Menschen noch nicht so weit, um diese Zusammenhänge zu verstehen.“