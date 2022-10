Trio attackiert Polizisten – Pfefferspray-Einsatz

Unter Anwendung von Pfefferspray gelang es schlussendlich alle drei Angreifer festzunehmen.

Wien. Am Sonntagabend um 20 Uhr wurde die Polizei wegen einer Lärmbelästigung in ein Mehrparteienhaus in der Siemensstraße im 21. Bezirk gerufen. Nachbarn hatten sich wegen des Lärms beschwert.

Im Zuge der Identitätsfeststellung der elf Personen, die sich in der Wohnung befanden, aus der der Lärm drang, verhielt sich einer von ihnen, ein 31-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, unkooperativ gegen die Beamten, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Der sichtlich alkoholisierte Mann weigerte sich, seine Identität bekannt zu geben, weshalb er aufgefordert wurde, die Beamten auf die nächste Polizeiinspektion zu Identitätsfeststellung zu begleiten. Da sich der 31-Jährige weigerte, musste Körperkraft angewendet werden. Zwei Anwesende, ein 33-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau (beide StA: Rumänien), versuchten die Amtshandlung zu verhindern und attackierten die Beamten gemeinsam mit dem 31-Jährigen. Dabei versuchte sogar einer der Beteiligten einem Beamten gegen den Kopf zu treten. Ein anderer der drei bewarf die Polizisten mit einer Kaffeetasse. Unter Anwendung von Pfefferspray gelang es schlussendlich alle drei festzunehmen.

Die drei Beamten blieben bei dem Vorfall unverletzt.