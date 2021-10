Trio raubt Personen vor Disko aus: Festnahmen

Einer der drei Tatverdächtigen ist 15, die anderen beiden 17 Jahre alt.

Wien. Aufgrund vermehrter Raubdelikte im Bereich einer Diskothek im Bezirk Meidling führten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) am 27.10.2021 eine koordinierte Schwerpunktaktion in Zivil durch. Dabei beobachteten sie drei junge Männer, die einen augenscheinlich Alkoholisierten ansprachen und ihn anschließend unter Gewaltanwendung beraubten, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Zwei der drei mutmaßlichen Täter wurden noch an Ort und Stelle festgenommen, der dritte am 29.10.2021 im Zuge einer Hausdurchsuchung im Bezirk Liesing.

Bei den drei Jugendlichen handelt es sich um österreichische Staatsbürger. Einer der drei ist 15, die anderen beiden 17 Jahre alt. Die Beamten stellten mehrere hundert Euro Bargeld, diverse Wertgegenstände, wie unter anderem Mobiltelefone, Bluetooth-Kopfhörer, diverse Dokumente und Bankomatkarten, sicher. Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei zahlreiche Raubdelikte begangen haben, zumindest vier konnten bereits anhand der geraubten Gegenstände geklärt werden.

Die jungen Männer dürften immer in ähnlicher Weise vorgegangen sein, indem sie eine augenscheinlich alkoholisierte Person ansprachen und ihr anschließend unter Gewaltanwendung diverse Wertgegenstände raubten. Des Weiteren sollen die Beschuldigten anschließend auch Zahlungen mit den Bankomatkarten getätigt haben. Alle drei befinden sich in Haft, weitere Ermittlungen laufen.