Trotz Lockdown: Massen fluten Wiener Innenstadt

Im Sommer waren es die Bäder, im Winter die Punschstände, jetzt ist es die Wiener Innenstadt.Trotz Lockdown tummelten sich am Freitagnachmittag Hunderte Menschen in der City.Beim oe24.TV-Lokalaugenschein am Wiener Kohlmarkt konnte man fast glauben, die Corona-Pandemie ist vorbei. Die irren Bilder sehen sie mit oe24plus.