Türsteher verweigert Homo-Paar den Zutritt

Weil es beim Eintritt Händchen hielt, durfte ein Männer-Pärchen angeblich nicht in ein Lokal.

Wien. Wieder ein angeblicher Vorfall von Diskriminierung in einem Szene-Lokal. Erst kürzlich war zwei Mädchen der Zutritt in einen Klub verweigert worden, weil sie angeblich zu dick seien. Der Vorfall hat zu Empörung im Netz geführt.

Homophober Türsteher

Jetzt offenbar der Aussetzer eines mutmaßlich homophoben Türstehers. Der soll einem schwulen Pärchen den Eintritt in die Pizza Senza Danza im Volksgarten untersagt haben. Weil Matthias und Flo Händchen hielten. Die beiden waren in der angesagten Location mit Freunden verabredet. Darunter Mag. Eric Leuer.: „Unglaublich, was da passiert ist“, sagte er zu ÖSTERREICH. Die Runde ­hatte einen Tisch bestellt, Matthias und Florian waren ebenfalls eingeplant, kamen aber erst später hinzu.

Geschäftsführung weist Vorwürfe zurück

Nachdem sie der Türsteher abgewiesen hatte, meldeten sie sich telefonisch bei Eric Leuer im Lokal. Der stieß zur aufgebrachten Diskussion am Einlass dazu, erklärte dem angeblichen Chef der Security, dass seine Freunde reserviert hätten. Doch der arabisch sprechende Obertürsteher blieb hartnäckig: „Das ist mir egal, es geht ums Prinzip“, soll er zu den abgewiesenen Gästen gesagt haben. Um welches Prinzip es sich handelt, ließ er offen. Doch für Florian und Matthias war es eindeutig und auch nicht neu: „Es ging um Schwulenhass.“ ÖSTERREICH konfrontierte die Geschäftsführung mit den Vorwürfen: „Lächerlich, wir haben schwules Personal, ­schwule Gäste und waren auch bei der Regenbogenparade dabei. Diversität ist bei uns an der Tagesordnung“, sagte eine Sprecherin.