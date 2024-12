Twin-City-Liner spendet für sauberes Trinkwasser

Erlöse aus einer Sonderfahrt mit Lego®️-Schiffsbau brachte Hilfe für Malawi.

Anfang Oktober veranstaltete der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, eine Lego®️-Sonderfahrt. Dabei baute der Verein „der helfende Stein“ während der Fahrt zwischen Wien und Bratislava das erste Twin City Liner LEGO®️-Schiff aus über 4.000 Einzelteilen in nur 75 Minuten zusammen.

Der Lego®️-Twin City Liner, der bei einer Charity-Fahrt vom Verein "Der helfende Stein" in Rekordtempo gebaut wurde. © Marino Knöppel ×

Trinkwasser-Projekt in Malawi unterstützt

Der Reinerlös dieser Fahrt in Höhe von 10.000 Euro wird nun an UNICEF Österreich gespendet. Das Geld kommt dem Projekt „solarbetriebene Trinkwassersysteme in Malawi“ zugute. Ende Dezember 2024 wurde der Spendenscheck von Finanzstadtrat Peter Hanke, Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Generaldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl und Gerd Krämer von Seiten der Geschäftsführung der Central Danube an den Geschäftsführer von UNICEF Österreich, Christoph Jünger, überreicht.

Stadtrat Peter Hanke: "Der Twin City Liner verbindet zwei Nachbarländer in einem Wirtschaftsraum mit außergewöhnlichem Potenzial miteinander. Er steht aber nicht nur für Vernetzung und Stärkung des Wirtschaftsstandorts, sondern er begeistert nach wie vor Jung und Alt. Es erfüllt mich mit Freude, dass wir diese Begeisterung für eine gute Sache weitergeben können und einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro für das Projekt „solarbetriebene Trinkwassersysteme“ an UNICEF Österreich übergeben dürfen“.

Comeback ab 1. Februar 2025

Nach einer erfolgreichen Saison 2024 macht der Twin City Liner eine kurze Winterpause im Jänner. Ab 1. Februar 2025 kann man Bratislava wieder mit dem schnellsten Schiff auf der Donau einen Besuch abstatten.