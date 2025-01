Toter in U-Bahn: U6 gesperrt - Bahnhof Meidling wird nicht angefahren

Die U6 in Wien hält derzeit nicht an der Station Bahnhof Meidling. Hintergrund ist ein Rettungseinsatz, wie oe24 erfuhr. Ein Mann wurde tot gefunden. Er starb mutmaßlich an einem Herzstillstand.

Es gibt Durchsagen überall am Bahnhof der Station Meidling -U6- und auch in den Bussen rund um den Meidling Bahnhof. Die U6 ist seitdem immer noch gesperrt. Ein Mann hatte wohl einen Herzinfarkt erlitten. Es wurden Versuche eingeleitet, den ManMann wiederzubeleben, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät.



Wie lange die Störung noch andauern wird, ist bis jetzt nicht klar. Ein Normalbetrieb ist noch nicht in Sicht. Im Zusammenhang mit dem Rettungseinsatz gab es kurzfristig auch eine Störung bei der U2 Richtung Karlsplatz, die aber mittlerweile behoben werden konnte. Eine weitere Störung bei der U3 Station Zieglergasse (Neubau) soll am heutigen Dienstag gegen 18.15 Uhr aufgehoben werden.