U2-Verlängerung: Start für Probebohrungen

Die Arbeiten sollen im Juni 2025 abgeschlossen werden.

Im Rahmen des U-Bahn-Ausbaus U2xU5 finden derzeit Vorbereitungsarbeiten für die zweite Baustufe statt, in der unter anderem die U2 bis zum Wienerberg verlängert wird. Im Auftrag der Wiener Linien untersucht die Stadt Wien - Brückenbau und Grundbau in den nächsten Monaten den Untergrund der etwa 2,2 km langen Strecke, auf der die Stationen Gußriegelstraße und Wienerberg sowie die Betriebsanlage Wienerberg errichtet werden sollen, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Die Arbeiten vor dem geplanten Baustart 2028 sollen demnach Informationen zu den geologischen Verhältnissen über bereits bestehende unterirdische Bauwerke und Einbauten bis hin zu etwaigen archäologischen Funden liefern. "Probebohrungen sind eine wesentliche Datengrundlage für die Planung und spätere Ausführung von Bauprojekten. Sie liefern unverzichtbare Informationen über den Untergrund und das Grundwasser", so Thomas Herzfeld, Abteilungsleiter der Stadt Wien - Brückenbau und Grundbau.

Rund 40 Probebohrungen sind geplant

Diese Probebohrungen starten in der Quellenstraße, unmittelbar nach dem Matzleinsdorfer Platz, und setzen sich über die Gußriegelstraße, den Wasserturm Favoriten und die Schindlergründe fort, bevor sie vor der Eibesbrunnergasse enden. Der Untersuchungsumfang sieht insgesamt ca. 40 Probebohrungen mit einer Tiefe bis zu 55 Meter vor, die auch als Grundwassermessstellen ausgebaut werden. Die Arbeiten starten diese Woche in der Gußriegelstraße 2-4 und dauern voraussichtlich bis Juni 2025 an. Die gewonnenen Daten werden abschließend in einem geologischen 3D-Modell dargestellt.

Im Rahmen des Öffi-Ausbaus U2xU5 erhält die U2 ab Schottentor einen neuen Streckentunnel, der mit der zukünftigen U5-Station beim Rathaus verbunden sein wird. Die U5 wird ab 2026 zunächst bis zum Frankhplatz fahren und in einem späteren Ausbau bis nach Hernals erweitert. Die Fertigstellung der U2 bis zum Matzleinsdorfer Platz ist für das Jahr 2030 geplant. Der Baustart für die Verlängerung der U2 bis zum Wienerberg wird voraussichtlich im Jahr 2028 erfolgen, während die U5 Verlängerung nach Hernals Ende 2026 oder Anfang 2027 beginnen soll, berichtete die Stadt Wien.