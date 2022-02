Zu Boden geschlagen.

Wien-Simmering. Das Zusammentreffen einer 34-Jährigen mit der 37-jährigen Ex-Frau ihres Lebensgefährten und deren 54-jähriger Mutter ist am Mittwochvormittag in Wien-Simmering massiv eskaliert. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak entwickelte sich in der Simmeringer Hauptstraße zunächst ein Streitgespräch, bis die 37-Jährige und ihre Mutter auf die Nebenbuhlerin einschlugen. Die Jüngere wehrte sich. Noch brutaler wurde es, als sich die Auseinandersetzung in einen Supermarkt verlagerte.

Dort wurde die 34-jährige österreichische Staatsbürgerin zu Boden geschlagen. Verhnjak zufolge ergab sich dann eher zufällig auch noch ein Raub. Die Mutter redete ihrer Tochter ein, dem Opfer auch die Wertgegenstände zu entreißen, wenn sie denn schon die Gelegenheit habe. Das ließ sich die 37-Jährige nicht zweimal sagen und raubte der Jüngeren ihre Habseligkeiten. Supermarktmitarbeiter trennten die Kontrahentinnen und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 37-Jährige und ihre Mutter - beides serbische Staatsbürgerinnen - wurden festgenommen, außerdem wurde gegen das Duo ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt.