UFO-Alarm über Wien

Das Video einer rätselhaften Lichterscheinung am Himmel kursiert derzeit im Netz.

Wien. Diese Aufnahmen lassen selbst den Meteorologen, sowie Ö3-Radio- und ORF-Fernsehmoderator rätseln: "Lichtpunkt/Flugobjekt: any idea?", fragt er seine Fans auf Facebook. Ein kurzer Video-Clip von einer halben Minute zeigt einen hellen Lichtpunkt am Himmel. Aufgezeichnet wurde die rätselhafte Lichterscheinung offenbar Donnerstagfrüh um 7 Uhr in Wien-Kagran, wie Fink über das Video schreibt, das ihm zugesandt wurde. "Es hat sich nicht bewegt, über 10 Minuten lang war es zu sehen… Wetterballon naja, wird es um die Zeit nicht sein", beschreibt der Moderator die Aufnahmen.

Zahlreiche User wollen den Lichtpunkt ebenfalls gesehen haben und kommentieren unter dem Video ihre Vermutungen. Einige tippen auf eine Space-X-Rakete oder Satelliten. Um was es sich tatsächlich gehandelt hat, konnte zunächst noch nicht geklärt werden.