Umfrage: SPÖ baut stark aus

Stadtchef Ludwig dominiert, die Grünen stürzen ab.

Wien. Brandaktuell ist die Polit-Umfrage im Auftrag der SPÖ, die diese Woche erhoben wurde – und heute in mehreren Medien erscheint. Die Daten darin stammen von Meinungsforscher Peter Hajek, sie zeigen vor allem eines: Die SPÖ baut ihre Führung seit der Wien-Wahl weiter aus. Am 11. Oktober 2020 holten die Roten 41,64 Prozent. Laut der aktuellen Hajek-Umfrage mit 800 Interviews käme sie jetzt auf 46 Prozent, würde am Sonntag gewählt werden.

Der „Ludwig-Faktor“.

Die Zahlen dürften an die Person von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) geknüpft sein – dessen pragmatischer Kurs gegenüber der Bundes-ÖVP käme gut an, attestieren Polit-Insider schon länger. In der Bürgermeister-Direktwahl liegt Ludwig mit 68 Prozent meilenweit in Front.

Die Grünen mit Absturz in Wien

Während die ÖVP in Wien leicht von 20,43 auf 19 Prozent fällt, stürzen die Grünen ab: Von den 14,8 Prozent beim Wahlergebnis ist man mit 9 Prozent weit entfernt. Ursachen? Etwa der Bundestrend sowie das Chaos um den Hebein-Rücktritt. Dazu dürften Grün-Wähler zur SPÖ und den Neos übergelaufen sein. Die Neuen in der Stadtregierung steigern sich von 7,47 auf 9 Prozent. Rot-Pink liegt also schon bei 55 %.

Auch die FPÖ legt zu: von 7,1 auf 12 Prozent – sicherlich auch dank einiger „Heimkehrer“ aus der Wählerklientel des Teams HC Strache.