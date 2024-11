Umstrittene Umgestaltung des Wiener Michaelerplatzes abgeschlossen

Mehr Platz für Grün und Fußgänger, weniger für Autos und Fiaker - Kein Wasserspiel und niedrigere Bäume nach Kritik an ursprünglichem Vorhaben.

Die Neugestaltung des Michaelerplatzes ist bekanntlich nicht ohne Reibereien verlaufen . Nun sind die Arbeiten am runden Platz - flankiert von Hofburg, Looshaus und Michaelerkirche - abgeschlossen. Im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen wurden nach einigen Einwänden allerdings noch Änderungen vorgenommen.

Einige Neuerungen: Fußgängerzone verlängert

Neuerungen gibt es jedenfalls einige: So wurde die Fußgängerzone vom Kohlmarkt kommend über die Platzmitte bis zur Reitschulgasse verlängert. Das rumpelige Kopfsteinpflaster ist glatten, barrierefreien Bodenplatten bzw. hellen Pflastersteinen gewichen.

Fiaker-Aufkommen wird reduziert

Der neue rillenfreie Untergrund in Kombination mit einer Reduzierung des Fiakeraufkommens - nur vier Stellplätze sind geblieben - und Vorkehrungen für die Ableitung von Abwässern sollen dafür sorgen, dass es am Michaelerplatz künftig weniger stinkt. Immerhin war vor allem in den Sommermonaten der stechende Geruch des Pferdeurins ein oftmaliger Beschwerdepunkt.