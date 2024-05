Nächster Umbau-Skandal droht

Auch für den Naschmarkt soll Im Wiener Gemeinderat eine klimafitte Begrünung demnächst beschlossen werden. Und auch hier werden wieder historische Sichtachsen zerstört.

Die Wiener Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) sorgt nun für weitere Diskussionen um Sichtachsen. Denn trotz Widerständen von Anrainern soll nun das „Neue Foyer“ für den Naschmerkt entstehen. Sprich die Überdachung östlich der Kettenbrückengasse wird im Zuge der Begrünung des Naschmarktparkplatzes voraussichtlich bis Ende Juni in einer Gemeinderatssitzung beschlossen.

Marktraum verdeckt Jugendstil-Juwele

Das Siegerprojekt der Planungsausschreibung sieht einen "Marktraum für Genießer und Naschkatzen vor", der ein begrüntes Dach haben soll.Die „Initiative Freiraum Naschmarkt“ zeigte schon im März eindrücklich mit der Installation von Luftballons, dass diese Markthalle die Sichtachsen auf zwei Jugendstiljuwele der Stadt nehmen wird. Das Majolika-Haus und das angrenzende Haus an der Linken Wienzeile wurden von Otto-Wagner erbaut und locken viele Touristen an. Die werden nun wohl nur mehr am Markt naschen statt dort staunen. Bettina Mader