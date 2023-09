Unbekannter stieß Fußgänger in Donaukanal

Ein Passant hörte die Hilfeschreie des 57-Jährigen und rettete ihn mit einer Leiter aus dem Wasser.

Der skurrile Vorfall ereignete sich am Schwedenplatz in der Nähe des Restaurants "Motto am Fluss" in der Nacht auf Montag. Der 57-Jährige gab an, gegen 0.30 Uhr am Rand des Fußweges am Donaukanal gestanden zu haben, als ihn plötzlich und völlig unvermittelt von hinten jemand ins Wasser stieß.

Durch die Strömung soll er ans andere Ufer getrieben sein und laut um Hilfe geschrien haben. Zum Glück hörte ihn ein Passant, der den Man mithilfe einer Leiter aus dem Wasser holen konnte. Bei der Rettung zog sich der 57-Jährige eine Schürfwunde zu.

Videomaterial könnte Klarheit schaffen

Aufgrund der leichten Verletzung und seines Schockzustandes musste er vom Wiener Rettungsdienst versorgt werden.

Da es bisher keine Zeugen des Stoßes gibt, versucht die Polizei Videomaterial des Vorfalls aufzutreiben. Eine Täterbeschreibung gibt es nicht.