Urteil gegen Aggro-Lenker aufgehoben

Der Unternehmer schleifte einen Klimakleber von der Straße. Seine bedingte Haftstrafe wurde in zweiter Instanz aufgehoben.

Am Dienstag wurde das Urteil gegen einen Mann, der in erster Instanz im Jänner wegen Nötigung und Störung einer Versammlung zu einer bedingten Haft verurteilt wurde, vom Obergericht in Wien aufgehoben. Die Sache muss neu verhandelt werden.

Unternehmer rastete aus

Der Unternehmer war völlig ausgerastet, als sich Klimakleber am Wiener Gürtel ihm die Durchfahrt blockierten und ließ seine Wut an einem Demonstranten aus. Er zog den Klima-Kleber an seinem Gewand von der Straße. Ein Video des Vorfalls sorgte im Netz für Aufsehen.

"Wir wollen nicht, dass einzelne Personen, auch wenn sie gegen uns aggressiv werden, verurteilt werden", heißt es im Statement von der letzten Generation.