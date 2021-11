× Vergewaltiger auf E-Roller verfolgt

Von der Straßenbahnstation zum Spielplatz zerrte der Angreifer sein junges Opfer.

Wien. Der Überfall auf eine 17-Jährige ereignete sich Freitag in aller Früh in Favoriten: Dort war die Jugendliche um 5.15 Uhr auf der Quellenstraße unterwegs, als sie von einem Mann mit orangefarbenem Hoodie und auffälliger Undercut-Frisur angesprochen wurde. Das Mädchen ignorierte ihn, beschleunigte seine Schritte – als er es plötzlich an der Hand packte und auf den Spielplatz des Alois-Greb-Parks zerrte.

Flüchtenden mit dem Handy gefilmt

Bei der Rutsche warf der Angreifer die junge Frau zu Boden, legte sich auf sie, küsste sie und wollte sie wohl vergewaltigen. Das Opfer konnte sich befreien und lief auf die Straße zurück, wo ihm Passanten zu Hilfe kamen. Ein Zeuge fackelte nicht lange, schwang sich auf seinen E-Roller und heftete sich an die Fersen des flüchtenden Sex-Verbrechers. Als er ihn einholte, zückte der Scooter-Fahrer das Handy und filmte den Verdächtigen bzw. sein Gesicht in Großaufnahme. Mit dem Foto fahndet die Polizei jetzt nach dem Gesuchten. Hinweise zu Identität und Aufenthalt: 01 313 10 57310 (LKA Wien).

© LPD Wien ×

© LPD Wien

© LPD Wien

Zeugen konnten den Verdächtigen fotografieren.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

Der Mann zerrte sein Opfer in den nahegelegenen Park.