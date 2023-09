Vergewaltiger stellte sich der Polizei

Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos, stellte sich ein Österreicher, der versucht haben soll, eine junge Frau zu vergewaltigen.

Der dunkelhaarige Mann soll dem Opfer von der U3-Station Ottakring gefolgt sein. Als die junge Frau die Türe aufsperrte, soll der Täter sie in die Wohnung gestoßen und versucht haben sie zu vergewaltigen. Da das Opfer laut schrie und sich heftig wehrte, ergriff der Tatverdächtige die Flucht.

Mit der Hilfe von veröffentlichten Fahndungsbildern aus der U-Bahn, hoffte die Polizei auf weitere Informationen Nach mehreren anonymen Hinweisen, konnte ein Tatverdächtiger (35) ermittelt werden. Der Österreicher hätte sich schließlich selbst bei der Polizei gemeldet, vertreten wird er von einem Anwalt.

Nach seiner Einvernahme wurde der nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.



Ähnlicher Fall vor Gericht

Der Fall erinnert an den Prozess, der am Dienstag im Wiener Landesgericht stattfand. Der angeklagte Tunesier hatte sein Opfer in der U-Bahn verfolgt und sie dann in der Nähe der Station Jägerstraße vergewaltigt. Er kassierte dafür fünf Jahre Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.