U-Bahn-Vergewaltiger folgte Opfer bis nach Hause

Der dunkelhaarige Mann war dem Opfer von der U3-Station gefolgt und hatte versucht, die junge Frau in ihrer Wohnung zu missbrauchen.

Die Polizei sucht mit Hilfe von Fahndungsbildern aus der U-Bahn einen mutmaßlichen Vergewaltiger. Der Mann soll das Opfer, eine 22-Jährige, gegen 7.15 Uhr von der U3-Station Ottakring ihrer Wohnungstür verfolgt haben.

© LPD Wien

Als die junge Frau aufsperrte, soll der noch unbekannte Täter sie in die Wohnung gestoßen haben. Dort versuchte der Mann sie zu vergewaltigen. Da das Opfer laut schrie und sich heftig wehrte, ergriff der Tatverdächtige die Flucht und verließ die Wohnung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ähnlicher Fall vor Gericht

Der Fall erinnert an den Prozess, der aktuell im Wiener Landesgericht stattfindet. Der Angeklagte hatte sein Opfer in der U-Bahn verfolgt und sie dann in der Nähe der Station Jägerstraße vergewaltigt.