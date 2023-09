Vergewaltiger versteckt sich hinter Schulheft

Der angeklagte Tunesier soll das Opfer durch halb Wien verfolgt und dann bei der U-Bahn-Station Jägerstraße vergewaltigt haben.

Heute muss sich ein 24-Jähriger wegen Vergewaltigung am Landesgericht Wien verantworten. Der Prozess hat um 9.30 Uhr begonnen. Um nicht sein Gesicht zeigen zu müssen, hielt sich der mutmaßliche Täter vor der Verhandlung ein Schulheft übers Gesicht.

Der Vorfall ereignete sich am 18. März. Das Opfer (26) hatte zuvor im U4 gefeiert und war dann mit der U-Bahn nach Hause unterwegs. Bereits in der Disko soll sie der 26-Jährige belästigt haben. Dann habe er sie ganze elf Stationen verfolgt, um gleich neben der U-Bahnstation Jägerstraße über sie herzufallen. Er soll sie zu Boden gerissen und vergewaltigt haben.

Obwohl die junge Frau laut um Hilfe schrie, sollen Passanten in der Nähe nicht eingegriffen haben. Erst als der A1-Mitarbeiter Timo R. die Schreie hörte, ging er mutig dazwischen. Der Ex-Fußballer und passionierte Jogger verfolgte den Täter und trieb ihn (nach gewähltem Notruf in ständigem Kontakt mit der Polizei) in die Arme der Beamten. Es gilt die Unschuldsvermutung.