Auffallend nervös verhielten sich zwei Insassen eines in einen Unfall verwickelten Pkw. Kein Wunder: Gegen den Lenker (52) bestand ein Haftbefehl wegen Serien-Einbruchs, der Beifahrer ist sein Komplize.

Wien. Im Zuge einer Amtshandlung wegen eines Verkehrsunfalls in der Felbigergasse in Penzing stellten die amtshandelnden Polizisten der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse fest, dass gegen den 52-jährigen Lenker eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien bezüglich Eigentumsdelikten bestand. Zudem hatte der Slowake keinen Führerschein, und als ob das noch nicht genug wäre, besteht auch noch ein Aufenthaltsverbot für den 52-Jährigen in Österreich.

Da kurz zuvor in der Nähe der Unfallstelle in ein Auto eingebrochen worden war und die Beamten auf der Rückbank diverses Werkzeug, das unter einer Decke versteckt war, wahrnahmen, durchsuchten sie das Fahrzeuginnere. Im Kofferraum wurden weitere Werkzeugkoffer - teilweise mit Glassplittern darauf - aufgefunden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Utensilien, die zuvor aus dem aufgebrochenen Pkw gestohlen worden war. Die beiden Männer wurden festgenommen.

Beim 48-jährigen Beifahrer wurde überdies einen Schlagring sichergestellt.