× Vermisste 13-Jährige bei Snapchat-Freund gefunden

Kriminalrätsel im Handumdrehen gelöst: Eine 13-jährige Wienerin wurde von einem unbekannten Burschen von der Schule abgeholt und war zwei Wochen verschwunden. Jetzt wurde sie gefunden. In seinem Jugendzimmer.

Wien, NÖ. Mit großem Trara und Lichtbildern fahndete die Wiener Polizei nach einer 13-Jährigen aus Liesing. Das Umfeld des Mädchens, das zuletzt am 13. Mai gegen 17.10 Uhr vor ihrer Schule im Bezirk Liesing gesehen wurde, war in großer Sorge. Das Mädchen lebt derzeit in einer betreuten Wohnung des Jugendamtes.

Ein Freund soll das Mädchen an dem besagten Tag abgeholt haben. Das berichten jedenfalls Schulkameradinnen, denen sich der Teenager anvertraut hatte. Kennengelernt hatte sie den Burschen über Snapchat. Vor ihrem Verschwinden soll die 13-Jährige gesagt haben, dass sich nun eben dieser neue Freund - und offenbar ihre ganz große Flamme - weiter um sie kümmern werde.

© LPD Wien ×

Die Identität des jungen Mannes war zunächst unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, die wegen des Verdachts der Kindesentführung liefen. Laut Aussagen der Abgängigen soll der "Kidnapper" 17 Jahre alt sein (was er auch tatsächlich ist). Von Ermittlern wurde sein Alter aber höher, auf rund 20 Jahre, geschätzt.