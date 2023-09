Verrauchte Zwischendecke: Großeinsatz an der TU Wien

Eine verrauchte Zwischendecke führte zu einem Großeinsatz an der TU Wien.

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei an der TU Wien. Alarmiert wurden die Blaulichtorganisationen, nachdem Rauch am Uni Campus festgestellt wurde, wie die Feuerwehr gegenüber oe24 bestätigt. Am Einsatzort angekommen konnten die Feuerwehrleute rasch die Zwischendecke als Ausgangspunkt für die Rauchschwaden ausfindig machen.

Da keine weitere Gefahr für einen Großbrand bestand, rückte der Großteil der Einsatzkräfte wieder ein. Eine kleine Truppe blieb noch am Gelände der TU Wien.