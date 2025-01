"VIECON": Kongressstadt Wien präsentiert neue Marke

Die neue Marke "VIECON" soll Wiens internationale Rolle als Kongressstadt unterstreichen. Für 2025 konnten bereits über 350.000 Nächtigungen gesichert werden.

Zum Jahreswechsel hatte die Stadt Wien die Messe im 2. Bezirk übernommen. Nun möchte man 2025 als Kongressstadt "voll durchstarten". Im Zuge dessen wurde die neue Marke "VIECON - Vienna Congress & Convention Center" offiziell präsentiert. Sie ist Teil einer umfassenden Marketingstrategie, um die Bedeutung der Messe Wien als weltweit gefragten Veranstaltungsort weiter auszubauen.

"Unsere Wirtschaft profitiert immens davon, dass Wien eine der beliebtesten internationalen Kongressdestinationen ist. Die Marke VIECON leistet einen wichtigen Beitrag, um diese Spitzenposition zu erhalten und weiter auszubauen", so Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, der sich erfreut über die positive Entwicklung des Tagungsgeschäfts der Messe Wien zeigte.

Kongresse als Wirtschaftsmotor

Warum der Messe Wien nach der Übernahme ein neues Image braucht, erklärte Katharina Weishaupt, CEO der Wiener Messe und Congress GmbH: "Der Name 'Messe Wien' war für den internationalen Gebrauch immer weniger passend. Nicht nur aufgrund der sprachlichen Barriere, sondern auch, weil wir mit Kongressen und Tagungen inzwischen deutlich mehr Umsatz machen als mit dem Messegeschäft." Als VIECON sei man nun in der Lage, das "Angebot international zu präsentieren und die wichtigsten Zielmärkte erfolgreich anzusprechen".

Für die Wiener Wirtschaft stellen Kongressgäste eine wichtige Zielgruppe dar, da sie mit durchschnittlich 550 Euro pro Tag doppelt so viel Geld in der Stadt lassen wie Freizeittouristen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Wiener Gastronomie, Hotellerie und den heimischen Dienstleistungssektor.

Bereits über 350.000 Nächtigungen gesichert

Für 2025 konnte sich die Messe Wien bereits 45 Veranstaltungen sichern, darunter fünf Großkongresse. Ein absolutes Highlight wird der Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (ESCMID) im April sein, für den rund 20.000 Gäste erwartet werden.

"Alleine die bereits fixierten Tagungen in der Messe Wien sorgen für mehr als 350.000 Nächtigungen in diesem Jahr", hebt Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding, die wirtschaftliche Bedeutung hervor: "Jeder Euro, den wir hier investieren, generiert 15 Euro Wertschöpfung. Das zeigt, wie wichtig die Tagungswirtschaft für Wien ist", so Stribl.