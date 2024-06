Viele Mathe-Fünfer bei AHS-Abschlüssen

Wiener BHS glänzen bei der Matura mit vielen „Sehr gut“ in Deutsch. Von Bettina Mader

Insgesamt 242.000 Schüler schließen heute in Wien das Schuljahr ab, so ist die Auskunft der Bildungsdirektion gegenüber oe24 zur Schulabschluss-Statistik. Die aktuellen Zahlendes Bildungsministeriums über die Erfolge und Misserfolge bei der heurigen Matura an Wiener Schulen sind da etwas aussagekräftiger: In den Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BHS) hatten etwa

16,6 % ein Sehr gut in Deutsch, damit liegen sie über dem Österreich-Schnitt von 15,5 %.

Für die Allgemeinbildenden Höheren Schülen (AHS) waren das 21,8 % knapp unter dem Österreichschnitt von 22,6 %.

„Nicht genügend“ in Deutsch hatten in Wien 1,1 Prozent in den BHS (Österreich: 0,9 %),

in den AHS 1 % (Österreich 0.7%).

Also liegt die Hauptstadt gut im Bundesschnitt.

Nur Salzburger sind schlechter in Mathe

Auffallend ist das schlechte Abschneiden der Wiener AHS-Schüler in Mathematik, wo 3,2 % einen Fünfer hatten (Österreich 2,3 %). Dieses Ergebnis fiel nur in Salzburg mit 3,4 % noch schlechter aus. Die BHS-Schüler lagen mit ihren Mathe-Fünfern mit 2,6 % annähernd im Österreich-Schnitt von 2,4 %.