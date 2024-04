Völlig betrunken in Hotelzimmer eingebrochen

Der Polizei konnte der 34-Jährige nicht erklären, warum er nach dem Trinken mit Kollegen illegal in einem Hotel gelandet war.

Wien. Ein skurriler Vorfall ereignete sich in Wieden. Ein Zeuge konnte einen Mann beobachten, der gegen 1.45 Uhr versuchte in Stiegenhäuser zu gelangen. Bei einem Hotel hatte er Erfolg, da die Türe offenstand.

Die alarmierte Polizei konnte den 34-jährigen Österreicher schließlich im Stiegenhaus anhalten. Danach entdeckten sie im Dachgeschoss zwei aufgebrochene Brandschutztüren. Zudem hatte der Mann einen Hotelschlüssel in der Hand, mit dem er ich auch Zutritt zu einem der Zimmer verschafft hatte. Dieses stand zum Glück gerade leer.

Stunden später noch 1,2 Promille

Bei Nachfragen gab der 34-Jährige an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Nach der Arbeit sei er mit Kollegen etwas trinken gegangen. Daraus wurde offenbar mehr. "Ich habe keine Ahnung, wann und wie ich nach Hause gegangen bin", sagte er zu den Beamten. Er konnte auch nicht erklären, wie er in den Besitz des Schlüssels gelangt war. Er habe keine Absicht gehabt, in ein Zimmer einzubrechen. Gegen 6 Uhr hatte der mutmaßliche Einbrecher noch immer 1,2 Promille intus.