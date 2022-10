Wahnsinn geht wieder los: Böller reißt Bursch Finger ab

Noch zwei Monate bis Silvester, doch in Wien explodieren bereits die ersten Böller.

Wien. Silvester rückt näher und damit erhöht sich auch die Einfuhr von pyrotechnischen Gegenständen aus dem Ausland. Die meisten sind nicht nur illegal, sondern sorgen für teils schwere Unfälle. So auch am Samstagabend in Wien-Penzing: Einem 16-Jährigen explodierte gegen 21.40 Uhr ein Böller im Freien am Flötzersteig in der Hand. Der Bursch wurde dabei schwer verletzt. Er wurde von der Wiener Berufsrettung zunächst notfallmedizinisch versorgt. Im Spital mussten ihm dann zwei Finger teilamputiert werden.

Vier andere Jugendliche wurden in einem Zug in Floridsdorf kontrolliert. Dabei fanden die Beamten 186 illegale Silvester-Kracher und Waffen aus Tschechien. Alle vier wurden angezeigt.