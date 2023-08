Wartehäuschen ergrünen

Wiener Linien und Gewista begrünen neue Wartehäuschen mit Sedum-Pflanzen

50 Projekte. Im Rahmen von Pilotprojekten haben die Wiener Linien gemeinsam mit Gewista in den letzten Jahren unterschiedliche Möglichkeiten zur Begrünung von Wartehäuschen evaluiert, nun wird ein nachhaltiges Konzept mit pflegeleichten Sedum-Pflanzen umgesetzt. Über 50 Dächer von Wartehäuschen im Wiener Öffi-Netz sind bereits begrünt.

„Als Wiener Linien bieten wir nicht nur klimafreundliche Mobilitätsformen an, sondern arbeiten in verschiedenen Projekten daran mit, die Stadt noch lebenswerter zu machen. Die Sedum-begrünten Dächer der Wartehäuschen sind für mich ein Beitrag unter vielen zu nachhaltiger Mobilität“, sagt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien. „Gewista berücksichtigt bei der Planung von Werbeträgern Nachhaltigkeitsaspekte genauso wie den öffentlichen Mehrwert. Ein Teil davon ist die Errichtung sogenannter Stadtmöbel, mit denen wir insgesamt auch die Lebensqualität im urbanen Raum steigern können. Die begrünten Wartehallen tragen nicht nur zur Verschönerung des Stadtbildes bei, sondern bieten auch eine willkommene Abkühlung während der heißen Jahreszeit“, so Franz Solta, Geschäftsführer von Gewista.

Damit die Wartehäuschen flächendeckend begrünt werden können, müssen die Pflanzen witterungsbeständig sein. Deshalb ist die Dachbegrünung an unterschiedlichen Standorten in den vergangenen Monaten bereits ausgiebig erprobt worden. Bei allen neuen Wartehallen und im Zuge von Sanierungsmaßnahmen werden die Dächer mit Sedum-Pflanzen bepflanzt.