"Seit einigen Tagen riecht mein Wasser komisch metallisch, ist das noch wem aufgefallen?", sagt ein Reddit-User. Auch andere bemerken eine Geruchsveränderung.

Das "Wasser in 1060 riecht komisch - noch wem aufgefallen? Wiener Wasser meinte am Telefon, dass ihnen nix bekannt wäre", so ein User auf Reddit. "Omg, ich habe das seit ein paar Tagen bemerkt. Es riecht wie verbranntes Metall", antwortet jemand auf den Beitrag. Ein Anderer meint: "Riecht irgendwie… nach Verbranntem? Oder Metall? Schwierig zu beschreiben aber auf jeden Fall nicht normal." Ein User berichtet: "Hier in 1150 riecht das Wasser ein bisschen wie ein Mittelding aus Chlor und Schwefel, relativ intensiv."

"Wasser in Wien riecht komisch" - das steckt dahinter

Hinter dem Phänomen, das immer wieder auftaucht, dass Wasser "komisch riecht" steckt Chlor. Dieses wird von vielen Menschen unterschiedlich wahrgenommen – so etwa als metallisch oder verbrannt. Es handelt es sich um Chlorrückstände in der Wasserversorgung, die in kalten Jahreszeiten häufiger auftreten können – dann kann ein Chlorgeruch wahrgenommen werden. Bei Chlor handelt es sich um ein zulässiges Desinfektionsmittel. Es ist für die Trinkwasserdesinfektion nicht gesundheitsschädlich. Die verwendeten Mengen zur chemischen Desinfektion mittels Chlor werden streng überwacht, heißt es auf "trinwasserinfo.at".