Wegen 50 Euro: 18-Jährigen bei Raub in Wien in die Hand gestochen

Täter (18) stach auf Gleichaltrigen in Wien-Donaustadt ein und raubte ihm 50-Euro-Schein

Zu einer blutigen Tat kam es am Mittwoch im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in Wien-Donaustadt. Nach einem Streit zückte ein 18-Jähriger sein Springermesser und stach einem Gleichaltrigen in die linke Hand. Dazu raubte er ihm noch einen 50-Euro-Schein.

Als die Beamten eintrafen, war das Stiegenhaus blutüberströmt. Die Berufsrettung Wien musste das Opfer notfallmedizinisch versorgen, so die Polizei. Es wurde ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Der Täter flüchtete zuerst vor den Einsatzkräften. Seine Identität konnte aber später aufgrund der Angaben des Verletzten geklärt werden. Am Abend stellte er sich freiwillig auf einer Polizeiinspektion in Wien-Donaustadt. Er war aber nicht geständig und wurde wegen des Verdachts des schweren Raubes auf freien Fuß angezeigt.