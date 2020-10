Wegen Corona: Wien sagt heuer Silvesterpfad ab

Die Einhaltung der corona-bedingten Auflagen sei nicht möglich. Allerdings gibt es für den Wiener Eistraum noch Hoffnung.

Heuer findet kein Silvesterpfad in Wien statt - bzw. nimmt sich dieser eine "Auszeit", wie der Veranstalter, die stadteigene Stadt Wien Marketing, in einer Aussendung am Mittwoch mitteilte. Trotz intensiver Beratungen konnte keine Lösung gefunden werden, welche die Einhaltung der corona-bedingten Auflagen ermögliche, hieß es. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Die Stadt hält derzeit am Wiener Eistraum fest.



Der Wiener Silvesterpfad wird alljährlich am 31. Dezember veranstaltet. Dabei handelt es sich um eine Partymeile vorrangig in der Innenstadt, wo die Besucher in das Neue Jahr feiern können. 2019, beim 30-jährigen Jubiläum, waren rund 800.000 Menschen mit dabei. Heuer wird pausiert.



"Denn trotz intensiver Überlegungen und Beratungen mit Sicherheitsexperten konnte für dieses Großevent keine Lösung überzeugen, welche die lückenlose Einhaltung der Corona-bedingten Auflagen für ein Veranstaltungsareal von rund 50.000 Quadratmetern auf vier Kilometer Länge ermöglicht." In der Mitteilung hieß es weiters, dass bereits "voller Optimismus" an der Realisierung für 2021 gearbeitet werde.



Keine Absage gibt es hingegen für den Wiener Eistraum am Rathausplatz. Vonseiten der Organisatoren heißt es dazu: "In geübter Voraussicht hat die Stadt Wien Marketing GmbH bereits ein Konzept ausgearbeitet, das zum Start des neuen Jahres auch den Wiener Eistraum auf dem Rathausplatz ermöglichen soll." Auch einen Termin gibt es schon: Der 26. Wiener Eistraum soll vom 20. Jänner bis 28. Februar 2021 auf 8.300 Quadratmetern erneut über zwei Bühnen gehen: Ebenerdig und mit Terrasse im ersten Stock.



Auf Hochtouren laufen derzeit auch die Planungen für den Kleinen Eistraum und den Weihnachtstraum, die in der Vorweihnachtszeit auf dem Rathausplatz stattfinden. Die entsprechenden Konzepte seien angepasst und bei den Behörden eingereicht worden. Wenn alles nach Plan läuft, wird auch heuer in der linken Rathausparkhälfte eine Eislauffläche, der Kleine Eistraum, errichtet. Im rechten Teil soll es wieder die Weihnachtswelt geben - inklusive Wiener Herzerlbaum, wie in der Aussendung versprochen wurde. Gestaltung und Angebot seien so konzipiert, "dass alle notwendigen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten und gleichzeitig eine unkomplizierte Teilnahme mit hohem Erlebniswert ermöglicht werden" könnten.