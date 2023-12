Weihnachtsmarkt in Schönbrunn wird neu

Künftig mehr Erlebnisangebote für Kinder

Seit dem 18. November hat der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn wieder geöffnet. Über 80 Aussteller präsentieren Kunsthandwerk, Weihnachtsdeko, Punsch und Naschereien in den festlich geschmückten Hütten. Was viele Besucherinnen und Besucher noch nicht wissen: Der Christkindlmarkt findet heuer wohl zum letzten Mal in dieser Form statt.

Nach 30 Jahren wurde der Pachtvertrag zwischen der Schloss Schönbrunn Kultur-und Betriebsgesellschaft und der Marketing Tourismus Synergie (MTS) nicht mehr verlängert.

Ausschreibung. Ab dem nächsten Jahr soll ein neuer Betreiber den Adventmarkt ausrichten, die Ausschreibung läuft bereits. Die MTS ist aber schon aus dem Rennen.

Ein Grund ist, dass die Schönbrunn Group, das Angebot er weiter n möchte. Angedacht ist neben dem Weihnachtsund Osterprogramm etwa ein größeres Erlebnisprogramm für Kinder sowie ein künstlerisches Rahmenprogramm.

Vermutet wird auch, dass ein Eislaufplatz, Karusselle vor dem Schloss Schönbrunn Einzug halten werden.