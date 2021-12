Weihnachtswunder um Kindergarten-Pleite

Pleite der Perlenmeer-Kindergärten – fast 100 Kids standen auf der Straße.

Viele Weihnachtsgeschichten haben ein Happy End – Spoiler: Diese dank einer ÖSTERREICH-Intervention ebenfalls.



Die Vorgeschichte: Am Donnerstag flatterte ein Brief den Eltern der rund 100 Kinder in den beiden Perlenmeer-Privatkindergärten in der Lainzer und Linzer Straße ins Haus. Behrooz Z., Vorsitzender des Vereins Pädagogisches Zentrum Wien, teilte mit, dass aufgrund einer Pleite des Vereins wegen Entzugs der Fördergelder durch die MA 10 die Kindergärten ab sofort nach Beschluss der Masseverwalterin geschlossen seien. Walter M., Großvater eines der Kinder, wandte sich entsetzt an ÖSTERREICH ...



Den ganzen Wien-Insider lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!