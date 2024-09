Wenn Sie diesen Lockenkopf sehen, rufen Sie die Polizei

Die auf dem Foto ersichtliche Person steht im Verdacht einen 41-jährigen Mann beraubt zu haben.

Die Wiener Polizei sucht nach einer Person mit langen, braunen, lockigen Haaren, die verdächtigt wird, am 11. Juni 2024 einen 41-jährigen Mann in der Köstlergasse (6. Bezirk) überfallen zu haben. Der Mann wurde auf dem Heimweg von der Person und vier unbekannten Mittätern attackiert, zusammengeschlagen und erlitt Verletzungen im Gesicht, am Oberkörper und an der Hand. Zudem wurde sein Geldetui geraubt.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Veröffentlichung des Bildmaterials an. Zeugen und Personen, die Hinweise zur Identität des Verdächtigen geben können, sollen sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Raub, unter der Nummer 01-31310-43223 melden. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

Für den Genannten gilt die Unschuldsvermutung.