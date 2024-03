Wer kennt diesen Räuber mit Haube?

Der circa 50-Jährige riss die Kassenlade aus ihrer Verankerung und flüchtete.

Mithilfe von Lichtbildern fahndet die Polizei derzeit nach einem mutmaßlichen Räuber. Der rund 50 Jahre alte und 160 cm große Mann soll am 1. März gegen 19.20 Uhr einen Supermarkt in der Josefinengasse in Leopoldstadt überfallen haben. Im Kassabereich soll er die Angestellte dazu aufgefordert haben, Bargeld herauszurücken. Als diese nicht reagierte, riss der Tatverdächtige die Kassenlade selbst aus der Verankerung und flüchtete.

© LPD Wien

Die sofort eingeleitete Fahndung brachte bisher keinen Erfolg. Mit den veröffentlichten Fotos hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung zum mutmaßlichen Täter. Diese können auch anonym an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, unter der Telefonnummer 01/31310 62800 abgegeben werden.

Beschreibung des Täters

Männlich, ca. 160 cm groß, ca. 50 Jahre alt, mittlere Statur, heller Hauttyp; Bekleidung: graue Jacke, olivgrüne/beige Hose, beige Schuhen, graue Wollhaube

Tasche: schwarzer Jutesack Bewaffnung: mutmaßlich schwarze Pistole