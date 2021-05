WHO will ganz Wien zur Tempo-30-Zone machen

Weltgesundheitsorganisation der UNO für Tempo 30 im Wiener Straßenverkehr.

Wien. Anlässlich der jüngsten Forderung der UN-Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass weltweit im Ortsgebiet Tempo 30 statt Tempo 50 eingeführt werden müsse, hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) die Zahl der Verkehrstoten analysiert: In den letzten fünf Jahren gab es in Wien 81 Verkehrstote und 32.102 Verletzte – das entspricht der doppelten Einwohnerzahl der ­Inneren Stadt.

VCÖ-Experte Michael Schwendinger rechnet vor, dass ein Pkw bei Tempo 50 rund 24 Meter bis zum Stillstand braucht, bei Tempo 30 nur mehr 11 Meter: „In Brüssel ging die Zahl der Verkehrsunfälle durch Tempo 30 um mehr als 75 Prozent zurück. Wien muss auch darauf setzen.“

Freilich sind ohnehin schon zwei Drittel der Straßen Wiens 30er-Zonen, im Rest fahren vielfach Öffis, deren Takt bei Tempo 30 zusammenbräche ...