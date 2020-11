Wien: 19-Jähriger raste mit Auto auf Polizisten zu

Der junge Mann war mit Pkw ohne Zulassung und gestohlenen Kennzeichen unterwegs.

Wien. Ein 19-Jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Donnerstag auf der Flucht vor der Polizei in Wien-Penzing auf zwei Beamte zugerast. Einer der Unformierten, die rechtzeitig zur Seite sprangen, schoss auf das Heck des Fahrzeuges. Der Mann, offenbar durch Splittereinwirkung verletzt, flüchtete weiter, stellte sich dann aber in einer Inspektion. Sein Wagen war nicht für den Verkehr zugelassen, die Kennzeichen waren gestohlen.

Im Zuge eines Planquadrats auf der Hütteldorfer Straße sind Polizisten gegen 22.20 Uhr auf den Pkw mit zu hohem Tempo aufmerksam geworden. Eine Aufforderung zum Anhalten schien der Lenker zunächst nachzukommen. Plötzlich beschleunigte er aber wieder und raste davon. Zwei Beamte, die sich auf der Fahrbahn befanden, gerieten dadurch in eine gefährliche Situation, es kam zur Schussabgabe.

Der 19-Jährige dürfte von Splittern oberflächlich am Hals verletzt worden sein, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und festgenommen.