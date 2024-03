Wien: 2-jähriges Mäderl stürzte aus Fenster

Am Donnerstag um kurz vor 12:00 Uhr ist in Wien-Floridsdorf ein 2-jähriges Mädchen aus dem dritten Stock eines Hauses gestürzt. Das Kleinkind wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Zeugin hatte am Donnerstag kurz vor Mittag beobachten müssen, wie ein Kleinkind aus einem Wohnungsfenster aus dem dritten Stock gefallen ist. Das 2-jährige Mädchen ist auf eine Rasenfläche vor dem Wohnhaus gefallen - die Zeugin hatte sofort die Rettungskräfte alarmiert. Sofort ist das Mädchen notfallmedizinisch versorgt worden und worden anschließend in ein Krankenhaus geflogen - das Kleinkind befinde sich in einem stabilen Zustand. Mutter verließ Zimmer, um auf die Toilette zu gehen Wie die Polizei berichtet, hatte die Mutter des Kindes das Fenster zum Lüften geöffnet und anschließend das Zimmer kurz verlassen, um auf die Toilette zu gehen. Während sich das Kleinkind unbeaufsichtigt im Raum befand, geschah der Unfall. Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien wurde sofort über diesen Vorfall informiert. Wegen der strafrechtlichen Verantwortung der Mutter sind die weiteren Erhebungen im Gange.