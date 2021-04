Ein kleiner Verbindungsweg beim Sportplatz Eisring-Süd wird nach Ute Bock benannt.

In Wien-Favoriten gibt es nun einen "Ute-Bock-Weg". Ein entsprechender Beschluss wurde im Kulturausschuss gefasst, wie das Büro der zuständigen Stadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch mitteilte. Bei der betreffenden Fläche handelt sich um einen kleinen Verbindungsweg beim Sportplatz Eisring-Süd. Ute Bock ist 2018 verstorben, sie betreute Flüchtlinge in einem Wohnheim in Favoriten.