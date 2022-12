Wien Energie und Wiener Netze: Partys für 385.000€

35.000 Euro wurden für Speisen wie 100 Kilo Hirschfleisch und 80 Kilo Lachs berappt.

Wien. Während Kunden der Wien Energie nicht mehr wissen, wie sie die ­extrem erhöhten Preise des städtischen Energieversorgers zahlen sollen, feierte die Firma am Dienstag in der Marx Halle ein luxuriöses Weihnachtsfest. Am Tag darauf folgte dort die Feier der Wiener Netze (2.400 Mitarbeiter). Das Catering übernahm die Firma Sodexo ­(Klimabonusgutscheine). Sowohl Wien Energie als auch die Wiener Netze gehören zu den Stadtwerken. Allein für Vorbereitung, Organisation und Bewirtung sollen an beiden Tagen 350.000 Euro (!) veranschlagt worden sein. Weitere 35.000 Euro allein nur für Speisen. „Es wurden unter anderem 100 Kilogramm Hirschfleisch und 80 Kilogramm Lachs bestellt. Getränke sind im Preis noch gar nicht dabei“, verriet ein Insider.

Nachgefragt. Weder Wien Energie noch Wiener Netze wollten genauer auf die Kosten eingehen. Nachdem man zwei Jahre auf eine Feier verzichtet habe, habe man Mitarbeitern ein Stück Normalität zurückgeben wollen. Pro Kopf „80 bis 90 Euro“, erklärt ein Insider. Bei 2.500 Beschäftigten sind das 225.000 Euro für die Party des Stromlieferanten.

Die Netze erklärten, man habe extra einen Tag später in der Marx Halle gefeiert, um den Logistikaufwand zu reduzieren. Dennoch wird auch diese Feier hohe Summern verschlungen haben.Kritik kommt von der FPÖ. Die Feier des Energie-Konzerns, der heuer für einen der größten Finanzskandale gesorgt habe, sei eine „freche Dekadenz“. Niemand missgönnt hart arbeitenden Mitarbeitern ihre Weihnachtsfeier. Während sich Strom- und Gaspreise erhöhen und viele in die Zahlungsunfähigkeit getrieben werden, ist das Skandal“, so der Wiener FP-Chef Dominik Nepp. „Vor wenigen Monaten musste Wien Energie noch Geld zugeschossen werden, damit die Energieversorgung gesichert bleibt“, betonte Nepp.