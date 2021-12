Wien plant 2G-Plus vor Weihnachten

Laut Stadtrat Peter Hacker wird Wien weiter den „vorsichtigen Weg gehen.“

Wien. Während die Wiener am Wochenende die Geschäfte stürmen, muss die Gastro weiterhin aus dem Lockdown zusehen. Vom letzten Wochenende vor Weihnachten mit ­einem für den Handel geöffneten Sonntag können die Wiener Gastronomen nicht profitieren. In jedem anderen Bundesland hat die Gastronomie spätestens seit heute offen. Wien öffnet am 20. Dezember.





Lesen Sie mehr mit Ihrem oe24plus-Abo!