× Wien: Standl samt Grillhendl brannte komplett aus

Ein brennender Grillhendlstand führte in Wien am Freitag Vormittag zu einem Einsatz der Feuerwehr.

Auf einem Parkplatz in der Swatoschgasse 3 in Wien Simmering brach gegen 12 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Grillhendlstand Feuer und brannte in Folge lichterloh. Der Brand war wegen der starken Rauchentwicklung auch aus größerer Distanz sichtbar.

© Viyana Manset Haber ×

Das Feuer im Imbiss-Stand konnte von Einsatzkräften der Wiener Feuerwehr rasch gelöscht werden. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

© Viyana Manset Haber ×